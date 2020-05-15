2020-05-15T14:09:55+03:00
Общество

Андрей Травников: «Мы настроены на победу»

В Новосибирске завершился приём заявок на участие в праймериз «Единой России».
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На заседании оргкомитета предварительного голосования партии «Единая Россия» объявили о завершении приема документов на участие в праймериз. Секретарь Новосибирского отделения Партии «Единая Россия», губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил высокую активность кандидатов – на 15 мая зарегистрировано 408 человек: 256 – кандидаты в депутаты Законодательного собрания Новосибирской области 7 созыва и 152 – в депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

«Нам нужна сильная команда потому что в преддверии выборов предстоит большая и серьезная работа. Это будет самая масштабная кампания за последние годы в регионе. Нам предстоит избрать более 5 000 депутатов самого разного уровня. И самая многочисленная и мощная политическая организация – региональное отделение партии «Единая Россия», намерена участвовать во всех избирательных кампаниях. Мы настроены на победу. Это – первая задача этого года», –прокомментировал Андрей Травников.

Кроме того, секретарь новосибирского ЕР сделал акцент на том, что партия должна восприниматься не только как политический ресурс, о котором вспоминают от выборов к выборам, а как самая крупная и объединяющая общественная сила.

Секретарь областной «Единой России» добавил, что сейчас само время требует от политиков и госслужащих новых подходов: чуткости к людям, внимания к их проблемам, эффективности в их решениях. Андрей Травников отметил, что предварительное голосование стало площадкой для отбора политиков именно такого стандарта, а те, кто не будут соответствовать требованиям работать по-новому – не войдут в команду развития региона.

Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, которая складывается в этом году, предварительное голосование «Единой России» пройдет в новом для всех электронном формате. Каждый желающий может зарегистрироваться на соответствующих информационных ресурсах и отдать свой голос за того или другого кандидата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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