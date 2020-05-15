Ученые: «Рак у Завортнюк можно вылечить вирусом»

15 Май 2020 2020-05-15T14:06:03+03:00

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Российские ученые научились лечить рак с помощью специальных вирусов. Этот нестандартный способ пока еще проходит необходимые клинические исследования: среди добровольцев, вошедших в испытательную группу, оказалась и Анастасия Заворотнюк, у которой была диагностирована злокачественная опухоль мозга.

— Люди, как правило, на бытовом уровне боятся вирусов, однако на самом деле большая часть из них не только не вызывает болезней, но и может помочь в излечении. Работает вся эта методика так: при появлении вирусной инфекции нормальная клетка начинает вырабатывать интерферон и вирусы вокруг этой клетки очень неуютно себя чувствуют и погибают. Опухолевая клетка лишена такой возможности, у нее этот защитный механизм подавлен. Поэтому вирусы очень хорошо размножаются в опухолевых клетках. Мы этим пользуемся. Если вирус не болезнетворный, то его можно с успехом использовать в терапевтических целях: когда мы доставим вирус в опухоль произойдет массированное размножение вируса и опухолевая клетка гибнет. А здоровые клетки при контакте с вирусом начинают вырабатывать интерферон и не заражаются, — цитирует члена-корреспондента РАН, профессора, главного научного сотрудника Института молекулярной биологии РАН Петра Михайловича Чумакова сайт kp.ru. — Если говорить о том, откуда мы их берем, то основная наша панель — это не патогенные энтеровирусы, выделенные из кишечника здоровых детей в возрасте до трех лет. Эти вирусы обеспечивают невосприимчивость детей к более серьезным инфекциям за счет того что у них вырабатывается интерферон. Кроме того, мы делаем инженерную селекцию и создаем генно-модифицированные вирусы.

Подбираются такие вирусы индивидуально для каждого пациента, поскольку одинаковых опухолей у людей не бывает и подход нужно искать к каждому. По словам Петра Чумакова, в клинических испытаниях этого препарата приняли участие уже несколько сотен человек, и их результаты были успешными. В числе тех, кому подбирали подобную терапию, оказалась и Анастасия Заворотнюк. Однако, в случае с актрисой, до самого лечения не дошло. У нее сейчас наступила ремиссия и семья пока не хочет рисковать. Но ученые все же провели необходимое тестирование и выяснили, какой вирус действует на Анастасию. Теперь, в случае чего, они будут готовы ей помочь.

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