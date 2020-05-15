Помощь при инсульте и инфаркте: новая рентген-операционная принимает пациентов

15 Май 2020 2020-05-15T13:05:17+03:00

На региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в бюджет Новосибирской области по двум подпрограммам выделено 127,8 и 147,8 млн рублей. Фото: nso.ru

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в региональном сосудистом центре № 2 — на базе Новосибирской областной больницы — смонтирована дополнительная рентген-операционная. Это значительно повысит качество оказания экстренной помощи при острых инфарктах и инсультах.

Дополнительные рентген-операционные необходимы, чтобы исключить возможность ожидания пациентом срочной операции. Как подчеркнул главный врач Новосибирской областной больницы Анатолий Юданов, речь напрямую идет о спасении жизни человека — качественное развитие региональных сосудистых центров позволяет улучшить работу. Так, больных без промедлений везут в рентген-операционную и проводят все необходимые процедуры.

Как отметили в министерстве здравоохранения Новосибирской области, острые нарушения мозгового кровообращения и острый коронарный синдром находятся среди основных причин смертности. Одна из главных целей нацпроекта «Здравоохранение» — это профилактика, своевременное выявление, применение современных технологий лечения и последующая реабилитация пациентов, и, как следствие — снижение смертности от болезней системы кровообращения.

Сегодня в Новосибирской области работает 4 региональных сосудистых центра — на базе Новосибирской областной больницы и Городской больницы № 1. Также центры действуют на базе Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина. В скором времени планируется открытие сосудистого центра на базе ЦКБ Академгородка.

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