Уехал утром на машине: в Новосибирске пропал таксист в голубой рубашке

15 Май 2020 2020-05-15T12:44:59+03:00

Волонтеры думают, что может находиться в других регионах

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Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в поисках 35-летнего Гуреева Андрея Николаевича. Мужчина уехал из дома на улице Новоселов в Новосибирске 10 мая, около девяти утра, на белом Hyundai Solaris с маркировкой такси UBER. До сих пор местоположения сибиряка остается неизвестным: поисковики предполагают, что он может находиться в других регионах.

— Приметы: рост 182-185 сантиметров, худощавое телосложение, короткие темные волосы с проседью, зеленые глаза, — сообщается в ориентировке. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в голубую рубашку, синие джинсы и черные мокасины.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Андрей Николаевич, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-0911 ПСО «Маяк» или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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