2020-05-15T10:36:56+03:00
Общество

«Позвони мне по-хорошему!»: сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у «Мерседеса»

Деньги потерял ее родственник, а камера регистратора сняла того, кто их нашел
Надежда РЫЖКИНА
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сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у ее машинысибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у ее машиныФото: Юлия КЛЮЕВА
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Жительница Искитима разыскивает парня, который подобрал у «»Мерседеса» ее родственника 5 тысяч рублей. Родственник обронил купюру, когда выходил из машины.

Девушка весьма конкретно заявляет «Позвони по-хорошему, а иначе пойду в полицию». Тем более она знает, кого ищет: камера регистратора сняла парня, который подобрал деньги. Он их нашел буквально под носом у владельца.

КП-Новосибирск нашла девушку и пообщалась с ней.

— Когда мы шли к нашей машине, к нам подошел какой-то парень, наклонился и пошел куда-то. Родственник проверил карманы — а у него пять тысяч пропали. Выпали на землю, на камерах видно. Парню крикнули «Стой!», а он убежал. Были и свидетели. Если он ничего такого не сделал, то зачем убегать? Но в полицию я не обращалась и не буду. Да и смысл, деньги наверняка он уже потратил,— рассказала КП-Новосибирск девушка. Запись видеорегистратора, который зафиксировал инцидент, девушка дать отказалась.

КП-Новосибирск поинтересовалась у юриста, могут ли парня, подобравшего деньги привлечь к ответственности.

— Здесь еще надо суметь доказать: мог ли парень видеть, что деньги обронил другой человек. Если на видеорегистратор попали все трое, то, скорее всего, это будет рассматриваться как кража — тайное хищение чужого имущества. Поэтому можно обращаться в полицию и заявить о необходимости возбудить уголовное дело, — рассказал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Позвони мне по-хорошему!»: сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у «Мерседеса»
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