«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад

15 Май 2020 2020-05-15T09:54:06+03:00

Во дворе дома машина сдавала назад и сбила маленькую девочку. Фото: пресс-служба ГИБДД Новосибирска

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу, а водитель с места аварии сбежал

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В Новосибирске водитель сдавал назад и не заметил двухлетнюю девочку. Это произошло 12 мая во дворе дома №6 на улице Менделеева. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— Ребенок с няней переходили дорогу. В это время задним ходом ехала машина. Она сбила маленькую девочку. После чего водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

Ребенка увезли в детскую городскую клиническую больницу. У нее диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.

Всех очевидцев просим обратиться по телефонам: 230 223 21, либо 232 2351.

В ГИБДД Новосибирска отметили, что в последнее время участились ДТП во дворах. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям с просьбой объяснить детям, как не попасть под колеса автомобиля во время прогулки.

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ИСТОЧНИК KP.RU