«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад
В Новосибирске водитель сдавал назад и не заметил двухлетнюю девочку. Это произошло 12 мая во дворе дома №6 на улице Менделеева. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
— Ребенок с няней переходили дорогу. В это время задним ходом ехала машина. Она сбила маленькую девочку. После чего водитель с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивают, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.
Ребенка увезли в детскую городскую клиническую больницу. У нее диагностировали множественные ссадины, в том числе и лица.
Всех очевидцев просим обратиться по телефонам: 230 223 21, либо 232 2351.
В ГИБДД Новосибирска отметили, что в последнее время участились ДТП во дворах. Сотрудники Госавтоинспекции обратились к родителям с просьбой объяснить детям, как не попасть под колеса автомобиля во время прогулки.
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