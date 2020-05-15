2020-05-15T09:24:25+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на выходных: что ждёт столицу Сибири

Рассказываем, какая погода ждет Новосибирск на выходных
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Рассказываем, какая погода ждет Новосибирск на выходныхРассказываем, какая погода ждет Новосибирск на выходныхФото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет Новосибирск на выходных. По-прежнему сохранится жара, но в субботу, 16 мая, есть риск попасть под дождь с грозой.

— Температура в Новосибирской области с 15 по 18 мая составит от 23 до 29 градусов тепла днем и от 9 до 15 градусов тепла ночью. 16 мая днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Небольшой дождь ожидается ночью на 17 мая, местами — порывы ветра до 14 метров в секунду. В остальные дни — без осадков, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Синоптики также предупредили, что в связи с погодными условиями сохраняется возможность возникновения очагов природных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Позвони мне по-хорошему!»: сибирячка ищет парня, который подобрал 5 тысяч рублей у «Мерседеса»
«Она шла с няней»: на двухлетнюю девочку наехал автомобиль, сдавая назад
Погода в Новосибирске на выходных: что ждёт столицу Сибири
День города в Новосибирске 2020: в мэрии объяснили, будет ли он
Когда откроют набережную в Новосибирске: в мэрии объяснили, сколько еще ждать
В минздраве рассказали, куда делся иммуноглобулин
В школе на ОбьГЭСе завершился капитальный ремонт бассейна
«Это символ города, нужно быть аккуратными»: мэр Новосибирска прокомментировал новую подсветку оперного театра за полмиллиарда
«Герда, ты же мать»: медведица столкнула разыгравшегося детеныша в воду
«Они госпитализированы»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у семи детей
В Новосибирской области госпитализировали 71 больного коронавирусом
«Ему было трудно дышать»: медработник с высокой температурой прошел рентген, нарушив карантин
«Одной женщине — 68 лет, другой — 71 год»: в Новосибирской области от коронавируса умерли две пенсионерки
«Он не мог сам выбраться»: сибирячку напугал пес, тонувший в реке
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Из Оби достали мертвого мужчину, застрявшего между баржами
«Возил с собой в бардачке»: в Новосибирске задержали таксиста, торговавшего наркотиками
«Заискрила розетка, а потом загорелось кресло»: многодетную семью с младенцем от гибели спас датчик дыма
«Она слышит голоса»: суд отобрал у новосибирца квартиру, купленную у пенсионерки с шизофренией
Стала известна судьба 72-летней пенсионерки, которую искали почти полсотни волонтеров
«Закопали в огороде»: двоих новосибирцев, задушивших друга, будут судить
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Это самый комфортный транспорт»: новосибирцы продолжают настаивать на важности развития метро в новом генплане города
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года составило 1447 человек
Пилот из США повторил эксперимент новосибирского летчика с надписью в небе