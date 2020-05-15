Погода в Новосибирске на выходных: что ждёт столицу Сибири
Синоптики Западно-Сибирского Гидрометцентра рассказали, какая погода ждет Новосибирск на выходных. По-прежнему сохранится жара, но в субботу, 16 мая, есть риск попасть под дождь с грозой.
— Температура в Новосибирской области с 15 по 18 мая составит от 23 до 29 градусов тепла днем и от 9 до 15 градусов тепла ночью. 16 мая днем местами возможен кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду. Небольшой дождь ожидается ночью на 17 мая, местами — порывы ветра до 14 метров в секунду. В остальные дни — без осадков, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Западно-Сибирского Гидрометцентра.
Синоптики также предупредили, что в связи с погодными условиями сохраняется возможность возникновения очагов природных пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора.
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ИСТОЧНИК KP.RU