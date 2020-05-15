В школе на ОбьГЭСе завершился капитальный ремонт бассейна

15 Май 2020 2020-05-15T08:46:56+03:00

На ремонт и оснащение бассейна было потрачено почти 15 миллионов рублей. Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.

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Бассейн школы № 165 на улице Бердышева, 15 в Советском районе введен в строй после капитального ремонта. Все работы завершены и бассейн полностью готов встречать юных плавцов. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть оценил качество выполненных работ.

— Очень важно, чтобы во всех школах было современное высокотехнологичное оборудование и комфортные условия для ребят. Плавание — это не только спорт, физкультура, но еще и укрепление иммунитета, закаливание, что особенно важно в период распространения вирусных инфекций, — подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

Ремонт школьного бассейна проведен на «отлично» — здесь применены современные технологии для очистки воды. Проект бассейна — стандартный, такой же работает в школе в Кировском районе. Всего в этом учебном году выполнен капитальный ремонт пяти бассейнов.

Ремонт плавательного бассейна школы № 165 начался в октябре прошлого года. В общей сложности на ремонт и оснащение бассейна было потрачено почти 15 миллионов рублей. Полностью отремонтированы системы электроснабжения, отопления, вентиляции и водоподготовки. Кроме того, заменены окна, отремонтирована чаша бассейна и завезена новая мебель. Важным обновлением стала установка системы очистки воды. Она позволяет использовать одну и ту же воду, пропуская ее через фильтры. Ранее в этом бассейне работала проточная система, из-за которой был высокий расход водопроводной воды.

Также в микрорайоне ОбьГЭС заканчивается капитальный ремонт Центра детского творчества. Уже в сентябре здесь возобновят занятия для ребят.

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