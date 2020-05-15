«Это символ города, нужно быть аккуратными»: мэр Новосибирска прокомментировал новую подсветку оперного театра за полмиллиарда

15 Май 2020 2020-05-15T08:44:31+03:00

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В пятницу, 15 мая, мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал новую подсветку театра оперы и балета. Теперь фасад здания переливается синим, красным и зеленым цветами. Напомним, она вызвала неоднозначное мнение среди жителей города. Кому-то цветовая гамма показалась веселенькой, а кто-то сказал, что такие кислотные цвета недопустимы на фасаде символа города. Также новосибирцев возмутила стоимость новой подсветки. За нее отдали около 400 миллионов рублей.

— То, что в городе появилось дополнительное освещение, меня радует. Вы все прекрасно знаете, что с этим в Новосибирске проблема. Сразу скажу, что деньги на подсветку выделены из федерального бюджета еще в 2019 году. Что касается цветовой гаммы, соглашусь с тем, что театр оперы и балета — символ города, здесь нужно аккуратно подходить. То, что есть сейчас — тестовый режим. Здесь можно еще подискутировать и найти общее решение, — высказал свое мнение Анатолий Локоть.

В театре оперы и балета подтвердили, что подсветка на фасаде еще изменится. Сейчас она проходит испытания и наладку.

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ИСТОЧНИК KP.RU