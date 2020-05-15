2020-05-15T08:39:13+03:00
Дом. Семья

«Герда, ты же мать»: медведица столкнула разыгравшегося детеныша в воду

Забавный момент заметила на онлайн-трансляции новосибирский фотограф
Надежда РЫЖКИНА
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Герда толкнула в воду Норди, а робкая Шайна стояла в стороне. Фото: стоп-кадр.Герда толкнула в воду Норди, а робкая Шайна стояла в стороне. Фото: стоп-кадр.
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Из-за угрозы распространения коронавируса новосибирский зоопарк закрыт для посетителей. Но за жизнью животных можно понаблюдать в интернете — там идет онлайн-трансляция.

Так, например, новосибирский фотограф Анна Новикова, которая часто снимает животных в зоопарке, заметила забавный момент, произошедший в вольере с с белыми медведями.

На кадрах — белый медвежонок Норди, любимец публики, который решил поиграть со своей мамой Гердой. Он буквально преследовал маму, прыгал на нее и пытался укусить. Вдруг терпения мамы лопнуло и она толкнула лапой своего детеныша. Он упал в бассейн. Рядом была и сестра Норди, Шайна. Но она не рискнула лезть под лапу матери.

Мнение подписчиков разделились, кто восхитился силой медведицы, а кто-то осудил поступок мамы по отношению к своему детенышу:

— Герда, ты же мать. Зачем ребенка своего толкнула в воду. Это же очевидно, подняла лапу и пихнула его. Видимо, достал!

— Вот это мощная лапа у мамы. Шайночка выскочила, братика толкнули, — написали они в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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