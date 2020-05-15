«Они госпитализированы»: в Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у семи детей

15 Май 2020 2020-05-15T07:52:16+03:00

В Новосибирской области коронавирусом заболели сразу семь детей. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом рассказали в опрештабе регионального правительства

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В пятницу, 15 мая, стало известно, что впервые за последние сутки количество выздоровевших пациентов превысило заболевших. Итак, 71 пациента с COVID-19 госпитализировали, а 72 выписали.

За сутки коронавирус обнаружили сразу у семерых детей. Теперь общее количество заболевших — 91 ребенок.

— В детскую больницу №3 госпитализировано 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе это дети с подтвержденным дагнозом. Всего в регионе коронавирусом заболели 1447 человека. Обще число выздоровевших — 527. Скончались 18 пациентов, — рассказали в опрештабе.

Сразу две пациентки инфекционного госпиталя умерли. Обе они пенсионерки: одной было 68 лет, второй — 71 год.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU