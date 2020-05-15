2020-05-15T07:18:15+03:00
Общество

В Новосибирской области госпитализировали 71 больного коронавирусом

А выписали 72 пациента с отрицательными результатами анализов на COVID-19
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 71 человек.В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 71 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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КП-Новосибирск продолжает следить за ситуацией в регионе.

В пятницу, 15 мая, стало известно еще о 71 заболевшем коронавирусом. Но есть и хорошая новость: впервые количество выздоровевших превысило число больных. Из стационара выписали 72 пациента с отрицательными результатами анализом на COVID-19. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— Всего в регионе зарегистрировано 1447 случаев заражения коронавирусом, из них 91 ребенок. Выздоровели 527 человек, — сообщил оперштаб. — В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ — 19 человек. Всего взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом в стационарах — 1501 человек.

Также стало известно, что за последние сутки от коронавируса умерли две пенсионерки: одной было 68 лет, второй — 71 год.

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Об этом сообщили в оперштабе правительства региона. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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