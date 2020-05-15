«Он не мог сам выбраться»: сибирячку напугал пес, тонувший в реке
Жительница Новосибирска поздно вечером в четверг, 12 мая, отправилась на прогулку со своей собакой по набережной. Сибирячка с питомцев наслаждались вечерней прохладой, как вдруг пес умудрился свалиться в реку и начал тонуть. Об этом рассказали спасатели МАСС.
— Вызов поступил в 22:40. Собака упала в воду за бетонное ограждение. Не может самостоятельно выбраться. Помощь оказана. Собака поднята из воды и передана хозяйке — 48-летней женщине, — рассказали в МАСС.
Напомним, примерно в это же время, но в Ленинском районе спасатели вытащили из воды мертвое тело мужчины, оно застряло между баржами. На месте работали полицейские. Сейчас они устанавливают личность человека. В начале недели из котлована также выловили мертвого мужчину, его тело плавало в 300 метрах от берега.
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ИСТОЧНИК KP.RU