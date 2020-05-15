Из Оби достали мертвого мужчину, застрявшего между баржами
В Ленинском районе Новосибирска поздно вечером в четверг, 12 мая, в реке Обь обнаружили мертвого мужчину. Чтобы его оттуда достать понадобилась помощь спасателей МАСС. На это потребовался почти час времени.
— Вызов поступил в 20:15. Сотрудники отдела полиции просят извлечь из Оби тело, которое находится между баржами. Помощь оказана. Неустановленный мужчина извлечен из воды. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали спасатели МАСС.
Сейчас полицейские устанавливают личность найденного мужчины.
Напомним, в начале недели в котловане на левом берегу также был найден мертвый мужчина. Его тело плавало в 300 метрах от берега. На вид ему было около 30 лет. Звонок поступил от очевидцев. Кто он, и как попал в воду, расследуют в СК по Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU