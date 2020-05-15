2020-05-15T05:46:46+03:00
Общество

Из Оби достали мертвого мужчину, застрявшего между баржами

Сейчас полицейские устанавливают личность найденного в реке человека
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Оби между барж застрял мертвый мужчина. Фото: МЧС по Новосибирской областиВ Оби между барж застрял мертвый мужчина. Фото: МЧС по Новосибирской области
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Новосибирска поздно вечером в четверг, 12 мая, в реке Обь обнаружили мертвого мужчину. Чтобы его оттуда достать понадобилась помощь спасателей МАСС. На это потребовался почти час времени.

— Вызов поступил в 20:15. Сотрудники отдела полиции просят извлечь из Оби тело, которое находится между баржами. Помощь оказана. Неустановленный мужчина извлечен из воды. Тело передано сотрудникам отдела полиции, — рассказали спасатели МАСС.

Сейчас полицейские устанавливают личность найденного мужчины.

Напомним, в начале недели в котловане на левом берегу также был найден мертвый мужчина. Его тело плавало в 300 метрах от берега. На вид ему было около 30 лет. Звонок поступил от очевидцев. Кто он, и как попал в воду, расследуют в СК по Новосибирской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прибило к берегу»: в котловане нашли мертвого мужчину.

Полицейские выясняют, кто он. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает новую инвестиционную стратегию «Нефть» от СК «УРАЛСИБ Жизнь»
Из Оби достали мертвого мужчину, застрявшего между баржами
«Возил с собой в бардачке»: в Новосибирске задержали таксиста, торговавшего наркотиками
«Заискрила розетка, а потом загорелось кресло»: многодетную семью с младенцем от гибели спас датчик дыма
«Она слышит голоса»: суд отобрал у новосибирца квартиру, купленную у пенсионерки с шизофренией
Стала известна судьба 72-летней пенсионерки, которую искали почти полсотни волонтеров
«Закопали в огороде»: двоих новосибирцев, задушивших друга, будут судить
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Это самый комфортный транспорт»: новосибирцы продолжают настаивать на важности развития метро в новом генплане города
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года составило 1376 человек
Пилот из США повторил эксперимент новосибирского летчика с надписью в небе