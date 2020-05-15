«Заискрила розетка, а потом загорелось кресло»: многодетную семью с младенцем от гибели спас датчик дыма

15 Май 2020 2020-05-15T05:06:09+03:00

Они вовремя поняли, что произошла беда, вызвали спасателей и убежали из горящего дома

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В Татарске семью с четырьмя детьми, где младшему нет еще и года, спас датчик дыма. Их дом вспыхнул днем 14 мая. В комнате загорелась розетка, а с нее огонь перешел на кресло и другие домашние вещи. Семья в это время была во дворе. Они услышали, как запищал датчик дыма.

— Мать сразу позвонила в оперативную службу по номеру 112 и сообщила о пожаре. В этот же момент на звонкий сигнал извещателя к дому прибежали соседи на помощь, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные приехали через три минуты после вызова, а еще через 14 минут — полностью потушили пожар. В момент тушения родители были на улице с детьми.

Благодаря извещателю в пожаре никто не погиб и не пострадал, а огонь сильно не повредил дом.

Внутри дома загорелась розетка. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

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