«Возил с собой в бардачке»: в Новосибирске задержали таксиста, торговавшего наркотиками
В Новосибирске полицейские задержали таксиста, которого подозревают в том, что он продавал наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
— Сотрудники наркоконтроля при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» у дома по улице Ленина задержали 26-летнего жителя Бийска. В Новосибирске он работал таксистом. В бардачке его машины нашли психотропные вещества: амфетамин, марихуану и мефедрон. Они были аккуратно расфасованы и приготовлены к продаже, — рассказали в полиции.
Психотропные вещества таксист хранил у себя в бардачке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области
На сибиряка завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Ему светит приличный срок: до 20 лет лишения свободы.
Известно, что ранее мужчину уже судили за то, что он незаконно продавал оружие.
До суда подозреваемый будет находиться в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU