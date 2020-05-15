«Она слышит голоса»: суд отобрал у новосибирца квартиру, купленную у пенсионерки с шизофренией

15 Май 2020 2020-05-15T04:40:40+03:00

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Жительнице Новосибирска, страдающей шизофренией, вернули проданную ей квартиру. Об этом сообщили в прокуратуре Калининского района.

— К нам обратилась женщина, которая сообщила о том, что ее обманули, и она продала квартиру. Изначально женщина взяла займ в размере 150 тысяч рублей, в качестве залога была квартира. Женщине пообещали, что в случае неуплаты, она все равно останется жить в квартире, только жилье будет оформлено на другого человека. Сама сделка была оформлена через договор «купли-продажи», в котором говорилось, что новый владелец якобы законно купил квартиру у пенсионерки и отдал ей за жилье 1 миллион 800 тысяч рублей. Сама женщина отрицает, что ей передали деньги, — рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре.

Женщина вместе с братом спокойно продолжала жить в квартире, пока ее силой не пришли выселять: новый владелец подал в суд. Сибирячка обратилась за помощью в прокуратуру.

Было установлено, что женщина страдает шизофренией, с 1995 года стоит на учете у психиатра, периодически с галлюцинациями, она слышит голоса, ее госпитализируют в больницу.

Поэтому по состоянию своего здоровья она не могла оценивать последствия своих действий.

Суд постановил забрать квартиру у мужчины и вернуть право собственности пенсионерке, независимо отдавал он за нее деньги или нет. Решение он может обжаловать.

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