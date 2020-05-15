2020-05-15T04:17:19+03:00
Общество

Стала известна судьба 72-летней пенсионерки, которую искали почти полсотни волонтеров

Ее нашли на улице, сейчас с бабушкой все в порядке
Надежда РЫЖКИНА
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Бабушку нашли на улице в центре города. Фото: Лиза АлертБабушку нашли на улице в центре города. Фото: Лиза Алерт
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72-летнюю бабушку, которая ушла из дома в Калининском районе, благополучно нашли. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Старушку отыскали вечером четверга, 14 мая.

— Наши патрули выезжали на автономные задачи, начиная с 13 мая, когда получили заявку. Вчера работали до 4 часов утра, в 8 утра снова выехали на просмотр камер и проверку свидетельств. Проверив несколько свидетельств, мы поняли, что речь идет о нашей бабушке. И вчера вечером один из экипажей отряда обнаружил бабушку на улице в центре города, достаточно далеко от ее дома. Бабушка чувствует себя хорошо. Из-за особенностей здоровья она, скорее всего, даже не поняла, что потерялась. Она очень много бесцельно ходила по городу. С места ее отвезли сотрудники полиции в отдел. Родным даны все рекомендации по дальнейшему уходу, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Напомним, пожилая женщина ушла из дома 12 мая. Женщина страдает потерей памяти и не ориентируется на местности. Теряется она не в первый раз — прежде ее также волонтеры отряда «Лиза Алерт».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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