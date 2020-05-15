2020-05-15T03:39:23+03:00
Общество

«Закопали в огороде»: двоих новосибирцев, задушивших друга, будут судить

Новосибирцы замели следы преступления, а потом решили прихватить с собой телефон жертвы
Надежда РЫЖКИНА
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Двое сибиряков, убившие собутыльника, пойдут под суд.Двое сибиряков, убившие собутыльника, пойдут под суд.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В селе Толмачево Новосибирской области произошло убийство. В этом обвиняются двое мужчин — 39-летний житель села Толмачево и 21-летний житель села Сумы Каргатского района.

— По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемые совместно с потерпевшим распивали в селе Толмачево спиртные напитки. Во время этого они поссорились, и один из обвиняемых, сдавив двумя руками шею потерпевшего, лишил его жизни. После убийства обвиняемые, чтобы скрыть следы преступления, закопали труп на приусадебном участке и вымыли дом от следов крови, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

Кроме того, один из них украл мобильный телефон убитого.

В отношении мужчин завели уголовные дела по статьям «Убийство», «Укрывательство особо тяжкого преступления» и «Кража». Уголовные дела рассмотрит Новосибирский районный суд. Оба преступника полностью признали свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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