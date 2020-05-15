2020-05-15T03:00:48+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Районы, где у сибиряков обнаружили инфекцию: последние данные на 15 мая 2020 года
Ульяна ДЖАНКОВА
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Что изменилось за последние сутки: рассказываем о ситуации в регионе.Что изменилось за последние сутки: рассказываем о ситуации в регионе.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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По данным оперштаба регионального правительства на пятницу, 15 мая, новых районов с заболевшими коронавирусом не появилось.

Тем не менее, растет количество больных коронавирусом там, где случаи заражения уже были зафиксированы ранее.

— В Тогучинскую ЦРБ госпитализировано 8 человек, в Черепановскую ЦРБ — 3 человека, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую, 1 — в Куйбышевскую ЦРБ, — сообщает оперштаб.

На онлайн-карте распространения коронавируса отмечены Новосибирск, Бердск, Кольцово, Краснообск, Обь. Кроме того, заболевшие коронавирусом есть в Новосибирском, Убинском, Карасукском, Колыванском, Коченевском, Черепановском, Барабинском, Здвинском, Ордынском, Сузунском, Усть-Таркском, Тогучинском, Искитимском, Мошковском, Куйбышевском, Чулымском, Баганском, Каргатском и Маслянинском районах.

На онлайн-карте распространения коронавируса в регионе новых районов не появилось.

На онлайн-карте распространения коронавируса в регионе новых районов не появилось.

Общее количество заболевших COVID-19 — 1376, из них 84 детей. За последние сутки из больницы выписали еще 51 пациента.

За время эпидемии в регионе умерли 16 человек.

Одним из умерших стал трубач из театра оперы и балета Павел Бураков, но в статистику он не попал, потому скончался сразу после того, как его анализы на коронавирус показал отрицательный результат. Но инфекция повредила многие жизненно важные органы мужчины, в том числе и сердце.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
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