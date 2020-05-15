«Это самый комфортный транспорт»: новосибирцы продолжают настаивать на важности развития метро в новом генплане города

15 Май 2020 2020-05-15T02:46:20+03:00

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В Новосибирске продолжаются дискуссии по поводу актуализированного генплана города. Совет ветеранов строителей Новосибирской области, к примеру, в своем открытом письме требует учесть в этом плане схему развития метрополитена. Издание ЧС-ИНФО узнало, что об этом думает ветеран метростроительного комплекса, заслуженный строитель России Геннадий Рузаев.

— В этом плане видятся необходимыми еще несколько моментов. К примеру, Ленинскую и Правобережную (объединившую часть Октябрьской и Первомайской) линии метрополитена следует соединить в районе ул. Краузе с устройством новой пересадочной станции. А новый участок Дзержинской линии метрополитена в левобережной части города следует не выводить в поле, а повернуть по ул. Петухова, с устройством двух станций «Громовская» и «Чемская», как это было предусмотрено в утвержденном ТЭО на строительство Кировской линии метрополитена.Этот вопрос поднимать очень важно, поскольку, метрополитены имеют большую провозную способность и несравнимый комфорт для пассажиров по сравнению с другим городским транспортом. — пояснил Геннадий Рузаев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как в городе проходили общественные обсуждения актуализированного генплана города. Сибиряки еще тогда просили уделить особое внимание метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU