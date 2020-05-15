2020-05-15T02:46:20+03:00
Общество

«Это самый комфортный транспорт»: новосибирцы продолжают настаивать на важности развития метро в новом генплане города

Этот вопрос прокомментировал ветеран метростроительного комплекса Геннадий Рузаев
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
В Новосибирске продолжаются дискуссии по поводу актуализированного генплана города.В Новосибирске продолжаются дискуссии по поводу актуализированного генплана города.Фото: Даба ДАБАЕВ
Изменить размер текста:

В Новосибирске продолжаются дискуссии по поводу актуализированного генплана города. Совет ветеранов строителей Новосибирской области, к примеру, в своем открытом письме требует учесть в этом плане схему развития метрополитена. Издание ЧС-ИНФО узнало, что об этом думает ветеран метростроительного комплекса, заслуженный строитель России Геннадий Рузаев.

— В этом плане видятся необходимыми еще несколько моментов. К примеру, Ленинскую и Правобережную (объединившую часть Октябрьской и Первомайской) линии метрополитена следует соединить в районе ул. Краузе с устройством новой пересадочной станции. А новый участок Дзержинской линии метрополитена в левобережной части города следует не выводить в поле, а повернуть по ул. Петухова, с устройством двух станций «Громовская» и «Чемская», как это было предусмотрено в утвержденном ТЭО на строительство Кировской линии метрополитена.Этот вопрос поднимать очень важно, поскольку, метрополитены имеют большую провозную способность и несравнимый комфорт для пассажиров по сравнению с другим городским транспортом. — пояснил Геннадий Рузаев.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как в городе проходили общественные обсуждения актуализированного генплана города. Сибиряки еще тогда просили уделить особое внимание метро.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирцы просят не забыть в новом плане развития города о метро

Этот вопрос поднял Заслуженный строитель России Геннадий Рузаев (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 15 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
«Это самый комфортный транспорт»: новосибирцы продолжают настаивать на важности развития метро в новом генплане города
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года составило 1376 человек
Пилот из США повторил эксперимент новосибирского летчика с надписью в небе
«Дышать просто невозможно»: новосибирцы жалуются на жуткую вонь на правом берегу
«Пока еще проводим испытания»: в оперном прокомментировали подсветку за полмиллиарда рублей
«Вода доходила до дверей машины»: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило дворы и детскую площадку
В «Векторе» сообщили, что вакцина от коронавируса будет готова к сентябрю
Нянчится вся стая: у редких волков в Новосибирском зоопарке родились детеныши
Доигрались: в Новосибирске организаторов подпольного казино оштрафовали на 960 тысяч рублей
В Новосибирской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи
Страхование ответственности частной охранной организации
Врач-рентгенолог скончалась в больнице для больных коронавирусом
Кардиодиспансер в Новосибирске начнет принимать пациентов с коронавирусом
Инвестпроекты создают рабочие места и позволяют выйти региону на межрегиональный экспорт
Ветераны получили подарочные наборы хозтоваров от «Галамарта»
Съездила на рынок: сибирячку с больным ребенком оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Уже 1500 предпринимателей получили господдержку в период пандемии коронавируса
«Вы у нас не обслуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин
Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города
«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
Андрей Травников призвал депутатов-единороссов Новосибирской области направить зарплату на помощь медикам
«Поступили, как звери»: коммунальщики на глазах 5-летней девочки убили птенцов из гнезда