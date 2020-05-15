2020-05-15T01:09:18+03:00
Общество

Пилот из США повторил эксперимент новосибирского летчика с надписью в небе

Над штатом Флорида появилась надпись «Мой руки»
Алена КУЛЕШОВА
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Надпись, которую "начертил" сам Андрей Борисевич. Фото: Андрей БорисевичНадпись, которую "начертил" сам Андрей Борисевич. Фото: Андрей Борисевич
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Руководитель летной академии в Америке решил взять пример с пилота Олега Кобзева, который написал в небе над Новосибирской областью «А где все?». Так, над штатом Флорида появилась надпись «Мой руки».

— На самом деле, надписи в небе — это не есть что-то совсем новое. И у меня уже давно были мысли нечто подобное сотворить. А тут как раз со всех сторон посыпались новости про надпись над Новосибирском, многие мои коллеги об этом говорили. Кроме того, я пообщался и с Константином Лабецким, который был, так сказать, инициатором того первого перформанса. И я решил, почему бы прямо сейчас не сделать нечто подобное во Флориде? Я пришел к своим студентам и дал им задание: продумать маршрут, с помощью которого можно написать в небе фразу «Мой руки». Ее мы, кстати, тоже придумали вместе с Костей, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Борисевич, руководитель летной академии SkyEagle Aviation Academy в США. Ребята продумали план полета, и я сел за штурвал. «Начертить» надпись было не трудно, но, к сожалению, я поздно обнаружил, что мой самолет Extra 330LX не отображается на радарах. Но это был не повод огорчаться: теперь было ясно, что сделать это абсолютно реально. Двое моих студентов сели в самолеты Cessna 172N и попробовали снова. Их самолеты на радаре было видно, и надпись в небе около города Форт-Лодердейл все-таки появилась.

Послание, которое оставили его студенты. Фото: Андрей Борисевич

Послание, которое оставили его студенты. Фото: Андрей Борисевич

По словам Андрея Борисевича, повторить такой фокус сможет все же не каждый летчик. Для этого необходимо не только творческое мышление, чтобы правильно продумать маршрут, но и достаточно хорошие навыки пилотажа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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