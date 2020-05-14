2020-05-14T21:31:52+03:00
Общество

«Пока еще проводим испытания»: в оперном прокомментировали подсветку за полмиллиарда рублей

Мнения сибиряков насчет нового оформления театра разделились
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске уже несколько дней не утихают дискуссии по поводу нового оформления оперного театра.В Новосибирске уже несколько дней не утихают дискуссии по поводу нового оформления оперного театра.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирске уже несколько дней не утихают дискуссии по поводу нового оформления оперного театра. По случаю 75-юбиля НОВАТ решил обновить свою подсветку: теперь по ночам главный символ столицы Сибири переливается множеством цветом. А судя по данным портала госзакупок, обошлась вся эта иллюминация более, чем в 400 миллионов рублей.

— Архитектурное освещение включает в себя 1 426 высокотехнологичных прожекторов с цифровым компьютерным управлением разных спецификаций, пульт управления, управляющие компьютеры и аппаратуру обеспечения бесперебойного электроснабжения. С помощью новой подсветки можно будет создавать разные сценарии освещения и световые композиции, — пояснили КП-Новосибирск в НОВАТе.

Однако мнения сибиряков по поводу нового оформления театра разделились. Молодежи яркие краски пришлись по вкусу: соцсети пестрят снимками на фоне оперного и одобрительными комментариями к ним. А вот аудитория постарше отнеслась к такому дизайнерскому решению скептически. Многие известные новосибирцы сочли разноцветную подсветку вульгарной и несоответствующей образу исторического здания.

Тем не менее, в театре утверждают, что процесс наладки оборудования еще не завершен и подсветка пока еще работает в режиме испытаний. Возможно, когда настройка полностью завершится, выглядеть она будет немного иначе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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