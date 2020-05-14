«Пока еще проводим испытания»: в оперном прокомментировали подсветку за полмиллиарда рублей
В Новосибирске уже несколько дней не утихают дискуссии по поводу нового оформления оперного театра. По случаю 75-юбиля НОВАТ решил обновить свою подсветку: теперь по ночам главный символ столицы Сибири переливается множеством цветом. А судя по данным портала госзакупок, обошлась вся эта иллюминация более, чем в 400 миллионов рублей.
— Архитектурное освещение включает в себя 1 426 высокотехнологичных прожекторов с цифровым компьютерным управлением разных спецификаций, пульт управления, управляющие компьютеры и аппаратуру обеспечения бесперебойного электроснабжения. С помощью новой подсветки можно будет создавать разные сценарии освещения и световые композиции, — пояснили КП-Новосибирск в НОВАТе.
Однако мнения сибиряков по поводу нового оформления театра разделились. Молодежи яркие краски пришлись по вкусу: соцсети пестрят снимками на фоне оперного и одобрительными комментариями к ним. А вот аудитория постарше отнеслась к такому дизайнерскому решению скептически. Многие известные новосибирцы сочли разноцветную подсветку вульгарной и несоответствующей образу исторического здания.
Тем не менее, в театре утверждают, что процесс наладки оборудования еще не завершен и подсветка пока еще работает в режиме испытаний. Возможно, когда настройка полностью завершится, выглядеть она будет немного иначе.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Обескуражена...»: вице-мэр Новосибирска прокомментировала новую подсветку оперного, на которую ушло почти полмиллиарда
В соцсетях идут ожесточенные споры, насколько уместны новые краски, которыми заиграл оперный и почему они такие дорогие (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU