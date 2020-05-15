15 Май 2020 2020-05-14T21:46:08+03:00

Ученые рассчитали, что пик эпидемии будет в середине июня. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года

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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 15 мая 2020 года составило 1376 человек, врачи выявили среди заболевших 84 ребенка.

По данным оперативного штаба, в регионе появилось 76 новых заболевших за прошедшие сутки. В инфекционные больницы Новосибирска госпитализированы 1469 пациентов с подозрением на COVID-19, включая больных с уже подтвержденным диагнозом.

В отделениях реанимации находится 61 пациент, еще 13 человек на данный момент подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки четверо детей заболели COVID-19. В детской больнице №3 сейчас находится 81 ребенок с подозрением на коронавирус, включая несовершеннолетних пациентов с подтвержденным диагнозом.

Количество жертв коронавируса в Новосибирской области осталось прежним: врачи не смогли спасти 16 человек. У погибших течение болезни осложнялось хроническими недугами. Среди умерших от коронавируса оказалась 69-летняя врач высшей категории.

Есть и хорошие новости: за прошедшие сутки врачам удалось выписать из больниц 51 пациента с выздоровлением. Общее количество выздоровевших от коронавируса увеличилось до 455 человек.

По данным на 15 мая 2020 года, в Новосибирской области было проведено 65 842 теста на коронавирусную инфекцию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU