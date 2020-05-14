«Вода доходила до дверей машины»: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило дворы и детскую площадку
Сегодня в Новосибирске на улице Кошурникова произошел потоп: около жилых домов порвало трубу. Дворы сильно затопило, по словам очевидцев, вода доходила до уровня автомобильных дверей.
Потоп коснулся двух домов ЖК «Пифагор» и детской площадки дома №22/6 на улице Кошурникова.
— Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьезный потоп, вода доходила до уровня дверей автомобилей. Сейчас течь уже устранили. А вот последствия остались: грунт размыло, а в земле ямы метровой глубины, — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».
В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что ситуация могла бы быть куда хуже, если прорвало трубу с кипятком. Кроме того, некоторых подписчиков группы удивило, что такой инцидент случился в новом жилом комплексе.
— Не повезло местным жителям новостроек.
— Хорошо, что это не кипяток.
— Кажется, эту местность уже затапливало похожим образом, — пишут люди.
В Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило дворы и детскую площадку.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU