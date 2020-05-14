2020-05-14T19:32:08+03:00
Общество

«Вода доходила до дверей машины»: в Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило дворы и детскую площадку

По словам очевидцев, течь уже устранили, но последствия потопа остались
Алена КУЛЕШОВА
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Сегодня в Новосибирске на улице Кошурникова произошел потоп: около жилых домов порвало трубу. Фото: "Инцидент Новосибирск"Сегодня в Новосибирске на улице Кошурникова произошел потоп: около жилых домов порвало трубу. Фото: "Инцидент Новосибирск"
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Сегодня в Новосибирске на улице Кошурникова произошел потоп: около жилых домов порвало трубу. Дворы сильно затопило, по словам очевидцев, вода доходила до уровня автомобильных дверей.

Потоп коснулся двух домов ЖК «Пифагор» и детской площадки дома №22/6 на улице Кошурникова.

— Прорвало трубу на улице Кошурникова, был серьезный потоп, вода доходила до уровня дверей автомобилей. Сейчас течь уже устранили. А вот последствия остались: грунт размыло, а в земле ямы метровой глубины, — пишут очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

В комментариях под постом многие сибиряки отметили, что ситуация могла бы быть куда хуже, если прорвало трубу с кипятком. Кроме того, некоторых подписчиков группы удивило, что такой инцидент случился в новом жилом комплексе.

— Не повезло местным жителям новостроек.

— Хорошо, что это не кипяток.

— Кажется, эту местность уже затапливало похожим образом, — пишут люди.

В Новосибирске из-за прорвавшейся трубы затопило дворы и детскую площадку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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