В «Векторе» сообщили, что вакцина от коронавируса будет готова к сентябрю
Гендиректор центра «Вектор» сообщил, что в июне планируется завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом Ринат Максютов рассказал на совещании с Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в РФ.
— В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре этого года, — пояснил Ринат Максютов.
Напомним, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 76 больных COVID-19, а 51 пациента выписали из больницы с отрицательными результатами анализов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения данным заболеванием.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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