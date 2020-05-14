В «Векторе» сообщили, что вакцина от коронавируса будет готова к сентябрю

14 Май 2020 2020-05-14T18:30:39+03:00

Гендиректор центра «Вектор» сообщил, что в июне планируется завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Об этом гендиректор центра рассказал на совещании с президентом

Изменить размер текста: A A

Гендиректор центра «Вектор» сообщил, что в июне планируется завершить доклинические испытания вакцины от коронавируса. Об этом Ринат Максютов рассказал на совещании с Владимиром Путиным по вопросам развития генетических технологий в РФ.

— В июне мы завершаем доклинические исследования эффективности и безопасности уже готовой лекарственной формы вакцин в минимальном объеме, достаточном для перехода на клинические исследования, первую, вторую фазу, суммарно на 300 добровольцах. Мы рассчитываем зарегистрировать данную вакцину уже в сентябре этого года, — пояснил Ринат Максютов.

Напомним, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявили еще 76 больных COVID-19, а 51 пациента выписали из больницы с отрицательными результатами анализов на коронавирус. Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения данным заболеванием.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU