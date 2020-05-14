2020-05-14T17:11:43+03:00
Дом. Семья

Нянчится вся стая: у редких волков в Новосибирском зоопарке родились детеныши

Красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирском зоопарке снова пополнение: в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. Фото: Е. ЧерненкоВ Новосибирском зоопарке снова пополнение: в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. Фото: Е. Черненко
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В Новосибирском зоопарке снова пополнение: в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. Пока волчата были совсем маленькими, мама-волчица совсем не отходила от них.

Пока волчата были совсем маленькими, мама-волчица совсем не отходила от них. Фото: Е. Черненко

Пока волчата были совсем маленькими, мама-волчица совсем не отходила от них. Фото: Е. Черненко

— Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Сейчас, когда волчата немного подросли, ими заняты не только родители. Красные волки живут большими и дружными семьями: каждый из ее членов не прочь поиграть с малышами. Поэтому у наших красных волчат хватает и нянек, и учителей, — сообщили в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Фото: Е. Черненко

Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Фото: Е. Черненко

Отметим, что в местном зоопарке красные волки впервые появились еще в 1990 году, мы получили их из Китая. В 1992 на свет появились первые щенки — впервые в зоопарках России. Вообще, красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко. Обитают они в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко. Фото: Е. Черненко

Красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко. Фото: Е. Черненко

Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке родились детеныши у такинов. Эти животные также занесены в Красную книгу, они обитают в проживают в горах Индии, Тибета, Непала, а также китайских провинций Сычуань и Шэньси.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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