Нянчится вся стая: у редких волков в Новосибирском зоопарке родились детеныши

14 Май 2020 2020-05-14T17:11:43+03:00

В Новосибирском зоопарке снова пополнение: в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. Фото: Е. Черненко

Изменить размер текста: A A

В Новосибирском зоопарке снова пополнение: в группе красных волков одна из самок родила шесть детенышей. Пока волчата были совсем маленькими, мама-волчица совсем не отходила от них.

Пока волчата были совсем маленькими, мама-волчица совсем не отходила от них. Фото: Е. Черненко

— Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Сейчас, когда волчата немного подросли, ими заняты не только родители. Красные волки живут большими и дружными семьями: каждый из ее членов не прочь поиграть с малышами. Поэтому у наших красных волчат хватает и нянек, и учителей, — сообщили в официальной группе Новосибирского зоопарка Вконтакте.

Отец семейства и остальные члены стаи оберегали маму с малышами. Фото: Е. Черненко

Отметим, что в местном зоопарке красные волки впервые появились еще в 1990 году, мы получили их из Китая. В 1992 на свет появились первые щенки — впервые в зоопарках России. Вообще, красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко. Обитают они в горнолесных областях Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии.

Красные волки — краснокнижные животные, и в природе встречаются крайне редко. Фото: Е. Черненко

Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке родились детеныши у такинов. Эти животные также занесены в Красную книгу, они обитают в проживают в горах Индии, Тибета, Непала, а также китайских провинций Сычуань и Шэньси.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Такие милые такины: в Новосибирском зоопарке родились два исчезающих символа гор

У двух самок такинов родилось по теленку, этот вид занесен в Международную Красную Книгу (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU