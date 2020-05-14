Доигрались: в Новосибирске организаторов подпольного казино оштрафовали на 960 тысяч рублей
В Новосибирске организаторов азартных игр оштрафовали на 960 тысяч рублей. На скамье подсудимых оказались 40 человек, 33 из них были признаны виновными.
— Подсудимые были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч .2 ст. 171.2 УК РФ — незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, совершенные группой лиц по предварительному сговору, — сообщается на сайте Октябрьского районного суда Новосибирска.
Еще семерых подсудимых оправдали, остальным организаторам азартных игр назначили наказание в виде лишения свободы на разные сроки от одного года до двух, условно с испытательными сроками, а также штрафы в размере от 150 до 360 тысяч рублей в доход государства на общую сумму 960 тысяч рублей.
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