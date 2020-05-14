В Новосибирской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи
Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их - 21.
- Для предварительной записи необходимо зайти на сайт «Почты России» или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, - пояснил заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.
Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения «Почты России».
Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:
• 630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 73;
• 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 6;
• 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 1а;
• 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 25;
• 630049, г. Новосибирск, Красный пр-т, 159;
• 630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 15;
• 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 20;
• 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 250;
• 630090, Академгородок, ул. Ильича, 8;
• 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 11;
• 630096, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 15;
• 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33;
• 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 5;
• 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 20;
• 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17;
• 633010, г. Бердск, ул. Ленина, 67.