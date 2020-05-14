В Новосибирской области начала работать услуга предварительной записи в отделения почтовой связи

14 Май 2020 2020-05-14T14:21:15+03:00

Записаться на обслуживание в отделение «Почты России» теперь можно онлайн - на сайте компании или в мобильном приложении. В тестовом режиме услуга доступна в 15 наиболее крупных отделениях Новосибирска и в центральном почтовом отделении Бердска

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Сервис доступен физическим лицам, с его помощью можно получить любую почтовую услугу. В настоящий момент в отделениях связи, участвующих в проекте, выделены одно или несколько операционных окон для обслуживания клиентов по записи, всего по области их - 21.

- Для предварительной записи необходимо зайти на сайт «Почты России» или в мобильное приложение, выбрать раздел «Запись в почтовое отделение», адрес ближайшей к вам почты и удобное для посещения время. Обратите внимание, что записываться следует не менее чем за час до предполагаемого визита. Номер операционного окна отобразится в момент оформления заявки, - пояснил заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Денис Хижняков.

Изменить время или отменить бронирование можно также на онлайн-ресурсе www.pochta.ru и при помощи мобильного приложения «Почты России».

Воспользоваться нововведением можно по следующим адресам:

• 630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, 73;

• 630007, г. Новосибирск, ул. Каинская, 6;

• 630015, г. Новосибирск, пр-т Дзержинского, 1а;

• 630027, г. Новосибирск, ул. Объединения, 25;

• 630049, г. Новосибирск, Красный пр-т, 159;

• 630054, г. Новосибирск, ул. Станиславского, 15;

• 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 20;

• 630089, г. Новосибирск, ул. Б. Богаткова, 250;

• 630090, Академгородок, ул. Ильича, 8;

• 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 11;

• 630096, г. Новосибирск, ул. Фасадная, 15;

• 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 33;

• 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 5;

• 630110, г. Новосибирск, ул. Учительская, 20;

• 630132, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, 17;

• 633010, г. Бердск, ул. Ленина, 67.