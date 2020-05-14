Страхование ответственности частной охранной организации
Рубрика «Клуб Безопасности» на сайте АБ ГВАРДИЯ пополнилась новой статьей, в которой рассказывается о страховании ответственности частного охранного предприятия
Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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Вопрос о том, застрахована ли ваша ответственность, возникает, когда компания принимает участие в тендерах на заключение договора охраны с частными и государственными организациями.
Прочитав статью, вы узнаете, какие виды страхования применяются в охранной деятельности и какие из них находятся в правовом поле, а какие - за его пределами.
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