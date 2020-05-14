Кардиодиспансер в Новосибирске начнет принимать пациентов с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T12:53:52+03:00

Для этого там уже подготовлено 130 коек

Изменить размер текста: A A

Областной кардиологический диспансер начнет принимать пациентов с коронавирусом. Больница начнет работать в режиме инфекционного госпиталя.

— В кардиодиспансер будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией. Там уже оборудованы пропускные шлюзы, развернуто 130 коек, персонал прошел обучение. Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая, — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения НСО

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе для борьбы с коронавирусом задействовано несколько больниц. С такими больными уже начали работать городская инфекционная №1 и детская больница №3. Затем в инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №11. На правом берегу пациентов с коронавирусом сегодня принимают больница №25, больница № 12, госпиталь ветеранов войн №2.

Напомним, за прошедшие сутки стало известно о еще 76 заболевших коронавирусом в Новосибирской области. С отрицательными результатами анализов на COVID-19 был выписан 51 пациент. Всего в регионе на данный момент было зарегистрировано1376 случаев заболевания, 84 из них — дети. Всего в области вылечились от коронавируса 455 человек, скончались — 16.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU