2020-05-14T12:53:52+03:00
Общество

Кардиодиспансер в Новосибирске начнет принимать пациентов с коронавирусом

Для этого там уже подготовлено 130 коек
Алена КУЛЕШОВА
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Областной кардиологический диспансер начнет принимать пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения НСООбластной кардиологический диспансер начнет принимать пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения НСО
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Областной кардиологический диспансер начнет принимать пациентов с коронавирусом. Больница начнет работать в режиме инфекционного госпиталя.

— В кардиодиспансер будут направлять пациентов с сердечно-сосудистой патологией в сочетании с коронавирусной инфекцией. Там уже оборудованы пропускные шлюзы, развернуто 130 коек, персонал прошел обучение. Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая, — сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения НСО

Принимать пациентов кардиодиспансер начнет 15 мая. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения НСО

Стоит отметить, что в настоящее время в регионе для борьбы с коронавирусом задействовано несколько больниц. С такими больными уже начали работать городская инфекционная №1 и детская больница №3. Затем в инфекционный госпиталь перепрофилировали больницу №11. На правом берегу пациентов с коронавирусом сегодня принимают больница №25, больница № 12, госпиталь ветеранов войн №2.

Напомним, за прошедшие сутки стало известно о еще 76 заболевших коронавирусом в Новосибирской области. С отрицательными результатами анализов на COVID-19 был выписан 51 пациент. Всего в регионе на данный момент было зарегистрировано1376 случаев заболевания, 84 из них — дети. Всего в области вылечились от коронавируса 455 человек, скончались — 16.

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Об этом сообщил оперштаб регионального правительства (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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