Инвестпроекты создают рабочие места и позволяют выйти региону на межрегиональный экспорт

14 Май 2020 2020-05-14T12:03:55+03:00

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В ходе рабочей поездки в Колыванский район губернатору Андрею Травникову в селе Новотырышкино продемонстрировали ход работ по созданию селекционно-семеноводческого центра межрегионального значения.

Развитию агропромышленных комплексов региона могут помочь инвестиционные проекты. Всего в этом году в нашей области реализуется 11 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК на общую сумму более 60 миллиардов рублей. Из них восемь проектов должны завершиться в этом году. Проекты имеют важное социально-экономическое значение — несколько тысяч новых рабочих мест дадут дополнительный импульс развитию сельских поселений. При масштабных инвестициях Новосибирская область не только повысит самообеспеченность продовольствием, но и выйдет на межрегиональную торговлю и экспорт. Учредитель проекта — ООО «Сибирский», инвестор — группа компаний «Горкунов».

— Каждое сельхозпредприятие значимо для села — для конкретных деревень, поселков. Полтора года назад в том же Новотырышкино складывалась непростая ситуация — сельхозпредприятие прекращало деятельность. Я рад, что инвестор заинтересовался и принял решение организовать здесь производство селекционных семян высокого качества. На строительной площадке работы идут полным ходом, чтобы успеть к началу уборочной. В те же сроки начнется строительство животноводческого комплекса, — отметил губернатор Андрей Травников.

На первом этапе планируется открытие 70 рабочих мест только в сельской местности. Также учредитель планирует построить в селе Новотырышкино новый элеватор для сушки и хранения зерна.

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