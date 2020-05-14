Ветераны получили подарочные наборы хозтоваров от «Галамарта»

14 Май 2020 2020-05-14T11:12:43+03:00

Ветераны Великой Отечественной войны приняли теплые поздравления с праздником и подарочные наборы от народного магазина «Галамарт»

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Поздравление новосибирцев прошло в рамках масштабного благотворительного проекта «Большие дела начинаются с маленьких шагов», который «Галамарт» запустил в мае. Цель акции - помощь и поддержка людей по всей России.

Живое общение во время вынужденной самоизоляции становится особенно важным, ведь ничто не заменит настоящих человеческих эмоций! Соблюдая все меры предосторожности, представители народного магазина «Галамарт» поздравили и лично поблагодарили ветеранов от всей души, а также преподнесли подарки - праздничные наборы с разнообразными хозтоварами на каждый день.

Ветераны встречали гостей с радостью и шутками, многие рассказывали стихи и делились историями из прошлого. Возраст нисколько не сказывается на их активности, и это удивительно. Прозвучало пожелание и для всех нас: стойкости духа и любви к жизни.

Поздравление ветеранов состоялось при поддержке Общественной палаты Новосибирской области.

Подробную информацию об акции «Большие дела начинаются с маленьких шагов» можно получить на горячей линии «Галамарта»: 8-800-333-4-000.