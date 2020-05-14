Съездила на рынок: сибирячку с больным ребенком оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Суд Кировского района в Новосибирске оштрафовал женщину, которая нарушила карантин. У ее ребенка диагностировали ОРВИ, и 6 мая главный государственный санитарный врач выдал маме постановление — сидеть дома до 19 мая и никуда не выходить. Однако мать решила купить семье еды, и отправилась не в ближайший магазин, а на левый берег на рынок. Сама она жила в Дзержинском районе.
— 11 мая сотрудники ГИБДД остановили женщину на Бугринском мосту в Кировском районе. Она пояснила, что направлялась на Левобережный рынок за продуктами, — сообщили в Кировском районном суде.
Молодая мама объяснила в суде, что знала о карантине, тем не менее, его нарушила. Суд назначил ей штраф в 15 тысяч рублей.
Напомним, в апреле такой же штраф получили двое супругов, которые нарушили карантин, выехав в магазин за хлебом.
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