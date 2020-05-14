Уже 1500 предпринимателей получили средства в период пандэмии коронавируса

14 Май 2020 2020-05-14T10:50:11+03:00

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В Новосибирской области продолжается реализация разработанного Правительством региона плана первоочередных действий по обеспечению поддержки экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи из-за коронавирусной инфекции. Поддержка оказана почти 1500 представителям малого и среднего бизнеса региона.

В министерстве экономического развития Новосибирской области рассказали, что сейчас одобрено уже 1035 обращений от предпринимателей региона. Отсрочку по кредитам на срок до 6 месяцев получат те субъекты малого и среднего бизнеса, которые продолжают работать в пострадавших отраслях. Кроме того, одобрено порядка трехсот обращений от региональных компаний на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях.

Напомним, что новосибирскому бизнесу доступна поддержка более 3 миллиардов рублей — такую сумму сейчас составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. Средства Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области формировались с 2009 года за счет регионального и федерального бюджетов.

Гарантийным фондом региона в апреле этого года уже принято 56 решений и допсоглашений на кредитные каникулы для предпринимателей до 6 месяцев. Фондом микрофинансирования Новосибирской области также представлен ряд антикризисных мер. Предприниматели могут увеличить до максимально возможной суммы микрозайм на пополнение оборотных средств, а также сделать это без залога до 300 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления микрозаймов 3 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU