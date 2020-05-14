2020-05-14T10:50:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Уже 1500 предпринимателей получили средства в период пандэмии коронавируса

Региональные фонды поддержки сохраняют экономику региона
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Более 3 миллиардов рублей — такую сумму составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. Фото: nso.ruБолее 3 миллиардов рублей — такую сумму составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. Фото: nso.ru
Изменить размер текста:

В Новосибирской области продолжается реализация разработанного Правительством региона плана первоочередных действий по обеспечению поддержки экономики региона в условиях ухудшения ситуации в связи из-за коронавирусной инфекции. Поддержка оказана почти 1500 представителям малого и среднего бизнеса региона.

В министерстве экономического развития Новосибирской области рассказали, что сейчас одобрено уже 1035 обращений от предпринимателей региона. Отсрочку по кредитам на срок до 6 месяцев получат те субъекты малого и среднего бизнеса, которые продолжают работать в пострадавших отраслях. Кроме того, одобрено порядка трехсот обращений от региональных компаний на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов на льготных условиях.

Напомним, что новосибирскому бизнесу доступна поддержка более 3 миллиардов рублей — такую сумму сейчас составляют средства региональных фондов поддержки предпринимателей Новосибирской области. Средства Гарантийного фонда Новосибирской области и Фонда микрофинансирования Новосибирской области формировались с 2009 года за счет регионального и федерального бюджетов.

Гарантийным фондом региона в апреле этого года уже принято 56 решений и допсоглашений на кредитные каникулы для предпринимателей до 6 месяцев. Фондом микрофинансирования Новосибирской области также представлен ряд антикризисных мер. Предприниматели могут увеличить до максимально возможной суммы микрозайм на пополнение оборотных средств, а также сделать это без залога до 300 тысяч рублей. Соответствующие изменения внесены в правила предоставления микрозаймов 3 апреля.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветераны получили подарочные наборы хозтоваров от «Галамарта»
Съездила на рынок: сибирячку с больным ребенком оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Уже 1500 предпринимателей получили средства в период пандэмии коронавируса
«Вы у нас не обслуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин
Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города
«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
Андрей Травников призвал депутатов-единороссов Новосибирской области направить зарплату на помощь медикам
«Поступили, как звери»: коммунальщики на глазах 5-летней девочки убили птенцов из гнезда
Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске
Бонусы за то, что вы просто остались дома
«Ее ищут почти полсотни волонтеров»: в Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка
«Брызнул газом в лицом, а потом спрятался в трамвае»: в Новосибирске на дороге подрались двое водителей
В Новосибирской области в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом
«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек
Стала известна судьба пропавшей студентки в очках и с черным рюкзаком
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
Вот это отдохнули: в Новосибирске женщина упала лицом в костер и обгорела
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию
«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга
«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск
«Им нужна еда, жилье и врачи»: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов
«Ушибы и травма колена»: 33-летняя водитель кроссовера сбила 15-летнего велосипедиста
«Вырвало кусок бампера»: пожарная автолестница протаранила дорогой внедорожник
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области военкоматы начали прием призывников
«Вместо субботника»: спасатели и волонтеры обеззаразили парки и улицы Новосибирска от коронавируса