2020-05-14T10:12:02+03:00
Общество

Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города

118 км минерализованных полос — для защиты лесов Новосибирска
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
Поделиться:
Мэр Анатолий Локоть: «Наша задача — беречь легкие родного города». Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.Мэр Анатолий Локоть: «Наша задача — беречь легкие родного города». Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска.
Изменить размер текста:

В мае в Новосибирск пришло настоящее лето. Из-за аномально жаркой и засушливой погоды объявлен четвертый, предпоследний, уровень пожарной опасности. Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание, где заслушал доклады специалистов о принимаемых мерах для предотвращения пожаров. Как подчеркнул глава Новосибирска, возможные возгорания представляют угрозу для жилмассивов, расположенных рядом с лесными зонами.

— С 17 апреля в Новосибирске объявлен режим повышенной пожароопасности.В Новосибирске около восьми с половиной гектаров леса. Наиболее крупные лесные массивы — в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Наша задача — беречь легкие родного города. Для того чтобы предотвратить распространение огня в случае возгорания, специалисты МКУ «Горзеленхоз» устраивают минерализированные полосы. Они защищают не только лес, но и примыкающие к нему жилмассивы и дачные участки, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Николай Зверев, до конца мая планируется обновить 117 км минерализованных полос и проложить один километр новых. Такая работа будет проведена и осенью во всех районах города.

В настоящее время на территории города установлены шесть видеокамер — специалисты мониторят состояние лесов. Также в круглосуточном режиме работают пешие группы и лесопатрульные комплексы, которые оснащены необходимым инвентарем для локализации небольших пожаров. Зачастую причина пожаров — человеческий фактор, халатное отношение жителей к правилам пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ветераны получили подарочные наборы хозтоваров от «Галамарта»
Съездила на рынок: сибирячку с больным ребенком оштрафовали на 15 тысяч рублей за нарушение карантина
Уже 1500 предпринимателей получили средства в период пандэмии коронавируса
«Вы у нас не обслуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин
Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города
«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
Андрей Травников призвал депутатов-единороссов Новосибирской области направить зарплату на помощь медикам
«Поступили, как звери»: коммунальщики на глазах 5-летней девочки убили птенцов из гнезда
Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске
Бонусы за то, что вы просто остались дома
«Ее ищут почти полсотни волонтеров»: в Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка
«Брызнул газом в лицом, а потом спрятался в трамвае»: в Новосибирске на дороге подрались двое водителей
В Новосибирской области в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом
«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек
Стала известна судьба пропавшей студентки в очках и с черным рюкзаком
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
Вот это отдохнули: в Новосибирске женщина упала лицом в костер и обгорела
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию
«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга
«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск
«Им нужна еда, жилье и врачи»: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов
«Ушибы и травма колена»: 33-летняя водитель кроссовера сбила 15-летнего велосипедиста
«Вырвало кусок бампера»: пожарная автолестница протаранила дорогой внедорожник
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области военкоматы начали прием призывников
«Вместо субботника»: спасатели и волонтеры обеззаразили парки и улицы Новосибирска от коронавируса