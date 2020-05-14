Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города

14 Май 2020 2020-05-14T10:12:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В мае в Новосибирск пришло настоящее лето. Из-за аномально жаркой и засушливой погоды объявлен четвертый, предпоследний, уровень пожарной опасности. Мэр Анатолий Локоть провел выездное совещание, где заслушал доклады специалистов о принимаемых мерах для предотвращения пожаров. Как подчеркнул глава Новосибирска, возможные возгорания представляют угрозу для жилмассивов, расположенных рядом с лесными зонами.

— С 17 апреля в Новосибирске объявлен режим повышенной пожароопасности.В Новосибирске около восьми с половиной гектаров леса. Наиболее крупные лесные массивы — в Заельцовском, Первомайском и Советском районах. Наша задача — беречь легкие родного города. Для того чтобы предотвратить распространение огня в случае возгорания, специалисты МКУ «Горзеленхоз» устраивают минерализированные полосы. Они защищают не только лес, но и примыкающие к нему жилмассивы и дачные участки, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Как рассказал начальник отдела лесного хозяйства МКУ «Горзеленхоз» Николай Зверев, до конца мая планируется обновить 117 км минерализованных полос и проложить один километр новых. Такая работа будет проведена и осенью во всех районах города.

В настоящее время на территории города установлены шесть видеокамер — специалисты мониторят состояние лесов. Также в круглосуточном режиме работают пешие группы и лесопатрульные комплексы, которые оснащены необходимым инвентарем для локализации небольших пожаров. Зачастую причина пожаров — человеческий фактор, халатное отношение жителей к правилам пожарной безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU