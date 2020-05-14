«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез

14 Май 2020 2020-05-14T10:07:30+03:00

Птица всю жизнь жила в квартире, а тут решилась на побег

Изменить размер текста: A A

Жительница Новосибирска София Сойкина в соцсети бросила кличь о помощи: из квартиры сбежал сокол по кличке Феникс. У птицы есть особенность, у него нет одной лапки. Улетел сокол из дома №21 на улице Золотодолинской в Академгородке.

— Феникс улетел вчера с балкона 4 этажа. В квартире он жил не в клетке, куда хотел в доме, туда и летел. Мы собирались его поймать, чтобы надеть протез, он переволновался и полетел к балконной двери, там была москитная сетке, она оказалась непрочно закрыта, и он вылетел через балкон, — рассказала КП-Новосибирск София. — Он улетел без протеза, поэтому, скорее всего, будет прятаться на крышах, потому что на одной лапе на деревьях тяжело. Ее видно даже когда Феликс летит. Кстати, его часто путают с коршуном, но по размерам он меньше. Главная примета: у него на здоровой лапе опутенка из зеленой кожи.

Сокол у Софии в доме появился три года назад. Его птенцом подобрали на улице, птицы не было одной лапки. Тогда инженеры из Академгородка специально для него разработали протез, дома он его снимал, новосибирцы надевали ему его, когда шли на прогулку.

Сокол любит покушать, но сам охотиться не умеет, так что большая вероятность, что он сам прилетит к людям. Фото: София Сойкина

— К чужим людям он насторожен, но очень любит поесть, поэтому должен прийти именно к людям за едой. Он почти всю жизнь прожил среди людей: сам охотиться не умеет. Но важно, если его найдут, не отпускать обратно и не пытаться ничем кормить, лучше сразу сообщить нам, — предупреждает София.

Оно и понятно, почему кормить не надо, сокол Феникс тот еще гурман, она обед и ужин он предпочитает мышей и цыплят.

А еще София рассказала, как поступить, если вдруг птицу обнаружат на земле, можно аккуратно накинуть кофту или полотенце, и свернуть, как в кулек. Это безопасно. И потом лучше посадить просто в коробку с вентиляцией и сразу же звонить по следующим телефонам: 8 — 951 — 367 — 65 — 17, Софья, 8 — 903 — 076 — 82 — 98, Борис или +7 (913) 375-21-11, Центр реабилитации диких животных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU