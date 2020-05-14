2020-05-14T10:07:30+03:00
Общество

«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез

Птица всю жизнь жила в квартире, а тут решилась на побег
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Сокол сбежал из квартиры через балкон. Фото: София СойкинаСокол сбежал из квартиры через балкон. Фото: София Сойкина
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска София Сойкина в соцсети бросила кличь о помощи: из квартиры сбежал сокол по кличке Феникс. У птицы есть особенность, у него нет одной лапки. Улетел сокол из дома №21 на улице Золотодолинской в Академгородке.

— Феникс улетел вчера с балкона 4 этажа. В квартире он жил не в клетке, куда хотел в доме, туда и летел. Мы собирались его поймать, чтобы надеть протез, он переволновался и полетел к балконной двери, там была москитная сетке, она оказалась непрочно закрыта, и он вылетел через балкон, — рассказала КП-Новосибирск София. — Он улетел без протеза, поэтому, скорее всего, будет прятаться на крышах, потому что на одной лапе на деревьях тяжело. Ее видно даже когда Феликс летит. Кстати, его часто путают с коршуном, но по размерам он меньше. Главная примета: у него на здоровой лапе опутенка из зеленой кожи.

Сокол у Софии в доме появился три года назад. Его птенцом подобрали на улице, птицы не было одной лапки. Тогда инженеры из Академгородка специально для него разработали протез, дома он его снимал, новосибирцы надевали ему его, когда шли на прогулку.

Сокол любит покушать, но сам охотиться не умеет, так что большая вероятность, что он сам прилетит к людям. Фото: София Сойкина

Сокол любит покушать, но сам охотиться не умеет, так что большая вероятность, что он сам прилетит к людям. Фото: София Сойкина

— К чужим людям он насторожен, но очень любит поесть, поэтому должен прийти именно к людям за едой. Он почти всю жизнь прожил среди людей: сам охотиться не умеет. Но важно, если его найдут, не отпускать обратно и не пытаться ничем кормить, лучше сразу сообщить нам, — предупреждает София.

Оно и понятно, почему кормить не надо, сокол Феникс тот еще гурман, она обед и ужин он предпочитает мышей и цыплят.

А еще София рассказала, как поступить, если вдруг птицу обнаружат на земле, можно аккуратно накинуть кофту или полотенце, и свернуть, как в кулек. Это безопасно. И потом лучше посадить просто в коробку с вентиляцией и сразу же звонить по следующим телефонам: 8 — 951 — 367 — 65 — 17, Софья, 8 — 903 — 076 — 82 — 98, Борис или +7 (913) 375-21-11, Центр реабилитации диких животных.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вы у нас не обсуживаетесь»: в больнице ребенку, которого укусил клещ, не хотели ставить иммуноглобулин
Аномальная жара и засуха: какие противопожарные меры принимает мэрия города
«Он любит покушать, но охотиться не умеет»: одноногий сокол сбежал из дома, забыв свой протез
Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
Андрей Травников призвал депутатов-единороссов Новосибирской области направить зарплату на помощь медикам
«Поступили, как звери»: коммунальщики на глазах 5-летней девочки убили птенцов из гнезда
Математики спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в Новосибирске
Бонусы за то, что вы просто остались дома
«Ее ищут почти полсотни волонтеров»: в Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка
«Брызнул газом в лицом, а потом спрятался в трамвае»: в Новосибирске на дороге подрались двое водителей
В Новосибирской области в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом
«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек
Стала известна судьба пропавшей студентки в очках и с черным рюкзаком
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
Вот это отдохнули: в Новосибирске женщина упала лицом в костер и обгорела
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию
«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга
«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск
«Им нужна еда, жилье и врачи»: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов
«Ушибы и травма колена»: 33-летняя водитель кроссовера сбила 15-летнего велосипедиста
«Вырвало кусок бампера»: пожарная автолестница протаранила дорогой внедорожник
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области военкоматы начали прием призывников
«Вместо субботника»: спасатели и волонтеры обеззаразили парки и улицы Новосибирска от коронавируса