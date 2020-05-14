Райффайзенбанк снижает ставку по льготной ипотеке до 6,19%
- Мы стремимся предлагать нашим клиентам не только выгодные ставки, но и простой, удобный сервис, поэтому всем, кто оставлял заявки на ипотеку под 6,5%, мы пересчитаем ставку автоматически, без дополнительных обращений или заявлений, - отметил руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников.
Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальная сумма кредита - 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 3 млн рублей в других регионах страны.
- Оформить заявку на ипотеку по ставке 6,19% можно полностью дистанционно - в личном кабинете заемщика. Мы оперативно рассматриваем обращения, одобрение возможно в течение суток, - добавляет Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.
Подать заявку и ознакомиться с полными условиями программы на сайте банка.
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