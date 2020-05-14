Андрей Травников призвал депутатов-единороссов Новосибирской области направить зарплату на помощь медикам

14 Май 2020 2020-05-14T09:56:16+03:00

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Глава региона высоко оценил его работу и объявил, что все добровольцы пройдут бесплатное тестирование, чтобы убедиться, что со здоровьем у них все в порядке.

Как рассказала руководитель волонтерского центра Юлия Швец, за все время волонтеры обзвонили 1680 человек, от горожан поступило более 5000 обращений, 1450 звонков из них - с просьбой о помощи в покупке продуктов или лекарств, которые были оперативно отработаны добровольцами. Консультационный центр, организованный на базе волонтерского, тоже активно помогает новосибирцам. Специалисты отвечают на вопросы предпринимателей о том, как поступить в той или иной ситуации, связанной с ведением бизнеса в условиях пандемии.

- Число добровольцев растет. Сотни жителей получили реальную и значимую помощь. Считаю, что региональное отделение партии справилось с задачей и стало объединяющим центром помощи людям, оказавшимся в непростой ситуации, - подчеркнул Андрей Травников.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

Среди волонтеров - депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир и Алексей Александров, активно помогающие добровольцам и медикам. Андрей Травников, положительно оценив поддержку со стороны парламентариев, напомнил об инициативе председателя партии «ЕР» Дмитрия Медведева о перечислении единороссами денег на помощь гражданам и медикам.

- Хотел бы обратиться к каждому депутату от «Единой России» с просьбой перечислить денежные средства из своей заплаты в фонд партии для приобретения продуктов питания, товаров первой необходимости и средств индивидуальной защиты. Чтобы у наших волонтеров была возможность оказать помощь медикам и всем, кому она потребуется, - добавил Андрей Травников.

Кроме этого, секретарь реготделения «ЕР» рассказал о том, как важно донести до каждого жителя информацию о мерах поддержки граждан, инициированных президентом. Он подчеркнул, что волонтеры должны уметь просто и понятно рассказать жителям, куда обратиться и что сделать для получения необходимой помощи.