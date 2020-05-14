2020-05-14T09:15:32+03:00
Общество

«Поступили, как звери»: коммунальщики на глазах 5-летней девочки убили птенцов из гнезда

Даже взрослые шокированы выходкой работников ЖЭУ, говорят: «Картина была жуткая»
Ульяна ДЖАНКОВА
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Птенцов убили на глазах детей. Фото: ИринаПтенцов убили на глазах детей. Фото: Ирина
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Жительница Новосибирска по имени Ирина рассказала жуткую историю. Ее мама живет в доме №175 на улице Бориса Богаткова. В среду, 13 мая, пожилая женщина гуляла вместе с 5-летеней внучкой. Что было дальше до сих пор не укладывается в голове взрослых.

— Подъехала автовышка с работниками ЖЭУ. Там был в том числе и их начальник. Они начали сбивать гнезда ворон, там были птенцы. Возможно, кому-то из жителей мешал крик птиц, их писк, лично нам никогда он не создавал дискомфорт, хотя окна выходят как раз на лесок, — рассказала КП-Новосибирск Ирина. — Поступили, как звери. Гнезда здесь не первый год, но можно же это было сделать весной или осенью, когда не было птенцов... Картина жуткая!

Оперативно дозвониться до ЖЭУ КП-Новосибирск не удалось.

Мы попросили юриста прокомментировать эту ситуацию.

— Это жестокое обращение с животными! В уголовном кодексе есть статья 245, но ее трудно доказать. Жаль, в нас в административном кодексе Новосибирской области нет статьи, которая бы вводила административное наказание за такое деяние, в Москве такая статья есть. И там ответственность за жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье, если это деяние не содержит признаков преступления, в виде штрафа — 2000-2500 рублей, — рассказала КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова.

Жуткое зрелище произошло на глазах ребенка, по словам юриста, родители могут попробовать взыскать моральную компенсацию с ЖЭУ, правда, в суде надо будет еще доказать, что девочке нанесен был вред.

В Новосибирске на глазах 5-летеней девочки до смерти забили птенцов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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