14 Май 2020 2020-05-14T08:51:33+03:00

Непросто сохранить привычный ритм жизни и разнообразить свой досуг в условиях самоизоляции, если все театры и кинотеатры закрыты, живые концерты отменены, а к некоторым врачам и вовсе не попасть даже по предварительной записи.

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Разбираемся, какие сервисы проверенных компаний готовы прийти к нам на помощь

Бонусы за то, что вы просто остались дома

Непросто сохранить привычный ритм жизни и разнообразить свой досуг в условиях самоизоляции, если все театры и кинотеатры закрыты, живые концерты отменены, а к некоторым врачам и вовсе не попасть даже по предварительной записи. Разбираемся, какие сервисы проверенных компаний готовы прийти к нам на помощь?

Новинки кино, концерты любимых групп, современные литературные бестселлеры и консультация врача – все это можно получить, не выходя из дома всего за 1 рубль. И это не шутка - МТС продлил действие промокода DOMA в приложении МТС ТВ до 31 мая.

Рассказываем, какие пять простых шагов нужно сделать для того, чтобы получить доступ к полезным сервисам, а также к 50 каналам и более чем 500 фильмам и сериалам.

Шаг 1

Зайдите в приложение МТС ТВ. Приложение доступно для смартфонов и планшетов, а также телевизоров SmartTV и приставок AndroidTV — найти его можно в магазинах приложений. Если вы предпочитаете смотреть фильмы и сериалы на ноутбуке, вас ждут на сайте mtstv.mts.ru.

Кстати, с МТС ТВ можно смотреть параллельно разные каналы и фильмы - в приложении можно привязать к своему аккаунту до пяти мобильных устройств. Например, вы смотрите фильм с ноутбука в одной комнате, а ваш ребенок в соседней комнате смотрит с планшета мультики.

Шаг 2

Выберите пакет «ПРОСТО ТВ». Вы найдете его на главном экране приложения или во вкладке «Подписки и услуги».

Шаг 3

Введите промокод DOMA. Стоимость будет автоматически снижена до 1 рубля

Шаг 4

Оформите подписку по специальной цене. После этого вам станут доступны 50 ТВ-каналов, более 500 фильмов и сериалов! Учтите, что у абонентов МТС при просмотре МТС ТВ пакеты мобильного интернета не расходуются. Трафик в сети другого оператора будет оплачиваться в соответствии с вашим тарифным планом.

Шаг 5

Получайте подарки от МТС. После оформления специальной подписки в приложении МТС ТВ, вы сможете воспользоваться промокодом DOMA в других приложениях:

SmartMed — одна онлайн-консультация с врачом

МТС Библиотека — месяц доступа к 185 000 книгам

МТС Фитнес — персональные планы питания и программы от тренеров на месяц

МТС Music – более 50 млн. треков, новинки и крутые подборки онлайн и оффлайн

Читайте классику или современные бестселлеры, смотрите советское кино и новые сериалы! Занимайтесь спортом и фитнесом! Сохраняйте свою жизнь такой же насыщенной всего за 1 рубль, даже если сидите дома!

#БУДЬДОМА