«Ее ищут почти полсотни волонтеров»: в Новосибирске пропала 72-летняя пенсионерка

14 Май 2020 2020-05-14T08:13:29+03:00

Бабушка пропадает не в первый раз. Фото: Лиза Алерт.

Пожилая женщина уже пропадала, тогда она не помнила, что с ней произошло

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Волонтеры поисково-спасательного отряда в Новосибирске просят помощи в поисках 72-летней Кутовой (Земцовой) Тамары Петровны. 12 мая женщина вышла из дома в Калининском районе и пропала. Родственники пропавшей сообщают, что она не ориентируется в пространстве и страдает потерей памяти.

— Эту бабушку наш отряд уже разыскивал. В конце апреля к нам на горячую линию поступил звонок о том, что нашли дезориентированную бабушку. Оказалось, что это — наша Тамара Петровна, которая не знала, откуда она, ничего не могла объяснить. Мы вызвали "Скорую помощь", бабушку госпитализировали. Наши инфорги вместе с полицией нашли адрес проживания женщины и ее родственников. На следующий день родные забрали ее домой, им рассказали, как следить за безопасностью человека с нарушениями памяти. Но они, к сожалению, не уследили, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск руководитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Вечером 13 мая 48 волонтеров из отряда до раннего утра искали Тамару Петровну патрулировали улицы, проверяли гаражи, берега реки, овраги, расклеивали ориентировки. Добровольцы проверяют больницы, морги, оповещена транспортная полиция.

Рост пропавшей 165 сантиметров, у нее xудощавое телосложение и седые волосы. Когда бабушка уходила, она была одета в белую блузку с мелким цветочным рисунком, черные штаны и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться Кутовая (Земцова) Тамара Петровна, просьба позвонить по телефонам отряда “Лиза Алерт” 8-800-700-54-52 или полиции 112.

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