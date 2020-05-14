2020-05-14T07:48:04+03:00
Происшествия

«Брызнул газом в лицом, а потом спрятался в трамвае»: в Новосибирске на дороге подрались двое водителей

Потом один из водителей сел за руль и специально врезался в автомобиль противника
Надежда РЫЖКИНА
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Водители устроили драку на улице Богдана Хмельницкого. Фото: «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас»Водители устроили драку на улице Богдана Хмельницкого. Фото: «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас»
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В четверг, 14 мая, в 9 часов утра два водителя не смогли разъехаться на дороге возде дома 4 на улице Богдана Хмельницкого. Владелец автомобиля «Хонда» выезжал со двора и подрезал синий «Рено». Недовольный водитель “Рено” вышел из машины с претензиями, но в ответ ему полетели удары.

— Между мужчинами завязалась драка. Водитель «Рено» применил газовый баллончик, а после побежал в рядом стоящий трамвай с пассажирами. В трамвае они продолжили драться с применением баллончика. Далее зачинщик драки вышел из трамвая, сел за свой автомобиль, сдал назад так, чтобы повредить машину противника, вышел и скрылся, — рассказали в группе «ДТП САС 54 | Новости Новосибирска Автоспас».

В ГИБДД по городу корреспонденту КП-Новосибирск уточнили, что авария оформляется в данный момент как ДТП с материальным ущербом.

— У водителей друг к другу претензий нет. Оба мужчины сейчас на месте, — сообщила КП-Новосибирск старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Анна Варновская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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