В Новосибирской области в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом

14 Май 2020 2020-05-14T07:41:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 14 мая, стало известно, что за последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали четверых детей. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 84 ребенка. В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Об этом рассказали в оперштабе.

— За сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией, 51 пациента выписали: у них отрицательные анализы на коронавирус, — сообщили в оперштабе. — В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ — 13 человек.

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом растет, в регионе смягчили ряд ограничительных мер. Например, теперь можно гулять в парках и скверах, но с собой нужно захватить защитную маску. А еще разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, не толпиться большими компаниями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU