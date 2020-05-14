2020-05-14T07:41:48+03:00
Общество

В Новосибирской области в больницу госпитализировали четверых детей с коронавирусом

Об этом сообщил оперштаб правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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В больницу госпитализировали еще четверых детей с коронавирусом.В больницу госпитализировали еще четверых детей с коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 14 мая, стало известно, что за последние сутки в детскую больницу №3 госпитализировали четверых детей. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 84 ребенка. В детскую больницу №3 госпитализирован 81 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Об этом рассказали в оперштабе.

— За сутки выявлено 76 человек с коронавирусной инфекцией, 51 пациента выписали: у них отрицательные анализы на коронавирус, — сообщили в оперштабе. — В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ — 13 человек.

Несмотря на то, что количество заболевших коронавирусом растет, в регионе смягчили ряд ограничительных мер. Например, теперь можно гулять в парках и скверах, но с собой нужно захватить защитную маску. А еще разрешили заниматься спортом на свежем воздухе, но при условии, не толпиться большими компаниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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