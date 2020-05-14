2020-05-14T07:03:48+03:00
Общество

«В реанимации — 61 пациент»: в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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За последние сутки в Новосибирской области заболели коронавирусом 76 человека.За последние сутки в Новосибирской области заболели коронавирусом 76 человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 14 мая, стало известно о новых заболевших коронавирусом в Новосибирской области. За сутки выявили еще 76 больных COVID-19, а 51 пациента выписали из больницы с отрицательными результатами анализов на коронавирус. Об этом сообщили в оперштабе правительства.

— Всего в регионе зарегистрировано 1376 случаев заражения коронавирусом, из них 84 ребенка. Выздоровели 455 человек, 16 — скончались, — рассказали в оперштабе. — В отделениях реанимации находится 61 пациент, на ИВЛ — 13 человек.

Напомним, в среду, 13 мая, стало известно, что от коронавируса умер трубач оперного театра Павел Бурков. Артист НОВАТа скончался в больнице. На момент смерти результат анализов на коронавирус был уже отрицательный, но по словам друзей инфекция буквально разрушила организм сибиряка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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