2020-05-14T06:11:30+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц

По данным информационно-аналитического агентства TelecomDaily, «Ростелеком» установил и обслуживает максимальное количество IP-камер с удаленным хранением информации, которыми пользуются юридические лица
Поделиться:
Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
Изменить размер текста:

Об этом говорится в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения. По цифрам TelecomDaily, доля компании в этом сегменте продолжает расти: если в 2018 году «Ростелеком» занимал 20,9% рынка, то в 2019 году -уже 27,4%.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет снимать в темноте, при наличии микрофона записывать звук, а также самостоятельно настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос или пересечение периметра территории.

Сибирские бизнесмены также оценили возможности этой услуги. В частности, cеть АЗС «Красноярскнефтепродукт» оснастила 132 заправочные станции видеокамерами «Ростелекома». В Забайкалье на очистные сооружения АО «Водоканал-Чита» установили видеокамеры с облачным хранением по периметру, что позволяет отслеживать процесс очистки воды на стратегическом объекте и не допускать сбоев.

- Одно из преимуществ облачного видеонаблюдения -это возможность хранения записей с камер на удаленных серверах, если у компании нет собственных ресурсов. При этом видео доступно для просмотра от 3 до 90 дней, в зависимости от потребностей предприятия и выбранного тарифного плана, -отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»-директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В реанимации — 61 пациент»: В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 76 человек
Стала известна судьба пропавшей студентки в очках и с черным рюкзаком
«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц
Вот это отдохнули: в Новосибирске женщина упала лицом в костер и обгорела
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
«Хотел сильнее разжечь костер»: в Новосибирске 7-летний мальчик после пикника попал в реанимацию
«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга
«Из подъезда выскочил парень и побежал»: стали известны подробности гибели мужчины, найденного под окнами высотки
Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск
«Им нужна еда, жилье и врачи»: в Москве полностью лишились дохода полмиллиона мигрантов
«Ушибы и травма колена»: 33-летняя водитель кроссовера сбила 15-летнего велосипедиста
«Вырвало кусок бампера»: пожарная автолестница протаранила дорогой внедорожник
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 14 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
В Новосибирской области военкоматы начали прием призывников
«Вместо субботника»: спасатели и волонтеры обеззаразили парки и улицы Новосибирска от коронавируса