«Ростелеком» лидирует по числу камер видеонаблюдения для юридических лиц

14 Май 2020 2020-05-14T06:11:30+03:00

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Об этом говорится в отчете по исследованию рынка видеонаблюдения и облачного видеонаблюдения. По цифрам TelecomDaily, доля компании в этом сегменте продолжает расти: если в 2018 году «Ростелеком» занимал 20,9% рынка, то в 2019 году -уже 27,4%.

Услуга «Облачное видеонаблюдение» от «Ростелекома» позволяет снимать в темноте, при наличии микрофона записывать звук, а также самостоятельно настраивать сценарии видеоаналитики: камеры могут фиксировать определенные действия, например, движение, голос или пересечение периметра территории.

Сибирские бизнесмены также оценили возможности этой услуги. В частности, cеть АЗС «Красноярскнефтепродукт» оснастила 132 заправочные станции видеокамерами «Ростелекома». В Забайкалье на очистные сооружения АО «Водоканал-Чита» установили видеокамеры с облачным хранением по периметру, что позволяет отслеживать процесс очистки воды на стратегическом объекте и не допускать сбоев.

- Одно из преимуществ облачного видеонаблюдения -это возможность хранения записей с камер на удаленных серверах, если у компании нет собственных ресурсов. При этом видео доступно для просмотра от 3 до 90 дней, в зависимости от потребностей предприятия и выбранного тарифного плана, -отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»-директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.