Стала известна судьба пропавшей студентки в очках и с черным рюкзаком

14 Май 2020 2020-05-14T06:23:01+03:00

11 мая она ушла из колледжа и пропала

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Стало известно, что произошло с 17-летней девушкой, которая 11 мая не дошла до дома. Поисковый отряд, разыскивавший девушку, сообщил, что 13 мая она была найдена.

— Литвинова Алина Андреевна найдена, жива! Спасибо всем, кто помогал в поиске пропавшей! — сообщил «Маяк» в соцсетях.

В полиции корреспонденту КП-Новосибирск рассказали, что девушку нашли в соседнем городе.

— Сотрудники полиции после двух дней поисков нашли пропавшую в одном из домов Бердска. Там она гостила у своей подруги, — сказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства. Сейчас девушка у себя дома, с ней все в порядке.

Напомним, 11 мая около 12 часов дня студентка вышла с территории Новосибирского политехнического колледжа в Академгородке. С тех пор о ней не было никаких известий. Родители девушки обратились за помощью к полиции и волонтерам. Из особых примет у девушки были очки и черный рюкзак.

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