Вот это отдохнули: в Новосибирске женщина упала лицом в костер и обгорела

14 Май 2020 2020-05-14T06:00:29+03:00

Сибирячка перебрала с алкоголе и упала лицом в костер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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В Ленинском районе Новосибирска отдых на природе закончился в больнице. Сибирячка перебрала с алкоголем, не удержалась на ногах и упала лицом в костер. Она получила ожоги. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области.

Спасатели напомнили, как нужно вести себя у костра. Помимо того, что не стоит пьяным людям быть рядом с огнем, в МЧС напомнили, как не стоит разжигать огонь.

— С начала мая мы получили 14 сообщений из ожогового центра. В основном люди получили травмы на пикниках, когда разжигали костры. Напоминаем, что для разжигания костров и мангалов нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости: бензин, керосин, спирт, — рассказали в ведомстве.

Также спасатели не рекомендуют использовать жидкость для розжига, она может быть взрывоопасной. Нельзя ее лить на горящий или даже тлеющий уголь.

Если беда все-таки случилось и человеку срочно нужна помощь, спасатели предлагают воспользоваться специальным приложением «Советы спасателя».

Напомним, среди пострадавших от огня, есть 7-летний мальчик. Он хотел разжечь костер сильнее и плесканул туда воспламеняющуюся жидкость. Огонь мгновенно перекинулся на ребенка. С сильными ожогами его доставили в реанимацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU