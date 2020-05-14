«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга
Необычный случай произошел в Новосибирске со спасателями. Вечером среды, 13 мая, возле Димитровского моста прогуливался горожанин. Вдруг он увидел в Оби нечто, напоминающее тело человека. Очевидец вызвал спасателей.
— Звонок поступил в 19:45. Спасатели на место, обследовали акваторию реки Обь. Тело человека не обнаружено. По воде плыла коряга, — рассказали спасатели МАСС. Операцию по “спасению” они закончили в 20:23.
Тем не менее, новосибирцам следует быть бдительными на водоемах: 11 мая в котловане возле Оби спасатели МАСС обнаружили труп 30-летнего мужчины. А 28 апреля в селе Жуланка под Новосибирском утонул другой мужчина, пытавшийся переплыть реку Карасук. Он погиб на глазах у родственников.
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ИСТОЧНИК KP.RU