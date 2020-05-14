2020-05-14T06:35:40+03:00
Общество

«Показалось, что труп»: новосибирца напугала проплывающая по Оби коряга

Очевидец тут же вызвал спасателей, они разобрались, что к чему
Надежда РЫЖКИНА
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Очевидец принял бурелом за утопленника.Очевидец принял бурелом за утопленника.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Необычный случай произошел в Новосибирске со спасателями. Вечером среды, 13 мая, возле Димитровского моста прогуливался горожанин. Вдруг он увидел в Оби нечто, напоминающее тело человека. Очевидец вызвал спасателей.

— Звонок поступил в 19:45. Спасатели на место, обследовали акваторию реки Обь. Тело человека не обнаружено. По воде плыла коряга, — рассказали спасатели МАСС. Операцию по “спасению” они закончили в 20:23.

Тем не менее, новосибирцам следует быть бдительными на водоемах: 11 мая в котловане возле Оби спасатели МАСС обнаружили труп 30-летнего мужчины. А 28 апреля в селе Жуланка под Новосибирском утонул другой мужчина, пытавшийся переплыть реку Карасук. Он погиб на глазах у родственников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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