2020-05-14T04:40:47+03:00
Общество

Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск

Рассказываем, жители каких областей смогут зарегистрироваться на рейс
Надежда РЫЖКИНА
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Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск 18 мая.Самолет из Таиланда привезет туристов в Новосибирск 18 мая.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Минкомсвязь России сообщило о том, что в Новосибирск прилетит самолет из Таиланда. Маршрут пройдет через пять городов. Самолет вылетит из Пхукета, затем отправится в Бангкок, после пролетит через три российских города: Владивосток, Новосибирск и Москву. Рейс запланирован на понедельник, 18 мая.

— Вылет рейса SDM6696 вылетает из аэропорта Пхукета в 09:35 по местному времени, из аэропорта Бангкока — в 13:05 по местному времени, — сообщает официальный Telegram-канал «Госуслуги: Бангкок — РФ». Канал предлагает также пройти регистрацию на самолет на сайте «Госуслуги».

Рейс доступен только для жителей 20 регионов и Москвы. Перелет возможен только для граждан Московской, Калининградской, Нижегородской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Омской, Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Кроме того, на самолет могут зарегистрироваться жители Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского и Хабаровского края, Бурятии, Якутии и Чукотского автономного округа.

Напомним, 10 мая в Новосибирск отправлялся самолет с туристами с острова Бали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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